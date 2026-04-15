В России предсказали «перезагрузку» НАТО

Политолог Маркелов: НАТО будет перезагружено и станет работать за деньги
Evan Vucci/AP

Североатлантический альянс будет продолжать существовать, но в ближайшем будущем НАТО ждет перезагрузка, которая фактически уже началась. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

«Ядро НАТО — это США, и поэтому альянс не развалится до тех пор, пока не развалятся Штаты, ну или не выйдут из альянса, а они этого не сделают, но начнут перезагрузку. Нынешний американский президент не выражает исключительно свои хотелки, когда говорит о реформировании НАТО, это действительно тот процесс, который необходим и уже был запущен», — сказал политолог.

По его мнению, перезагрузка НАТО не заставит выйти из альянса и европейские страны, так как свою собственную безопасность полностью они обеспечить не смогут.

«Четыре всем знакомые буквы «НАТО» останутся и в дальнейшем, но вот содержание определенно поменяется. Скорее всего, альянс будет перезагружен и станет работать более адресно, исходя из того, кто больше заплатит. Это как раз то, о чем говорит сейчас Трамп, что надо больше вносить денег, чтобы получать больше преференций и защиту», — заключил Маркелов.

Министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью датскому телеканалу TV2, что в ближайшем будущем Североатлантический альянс может прекратить свое существование.

«Это не закон природы, что НАТО будет всегда. Не факт, что НАТО сохранится в ближайшие десять лет», — сказал Столтенберг.

Ранее российский дипломат объяснил, для чего нужен новый военный альянс с Украиной.

 
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
