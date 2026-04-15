Трамп рассказал о реакции других стран на блокаду Ормузского пролива

Трамп: сопротивления от других стран на блокаду Ормузского пролива не было

Никакого сопротивления от других стран, включая Саудовскую Аравию или Китай, после начала блокады Ормузского проливеа не было. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил президент США Дональд Трамп.

«Нет, не было никакого сопротивления», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия требует от США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Ираном.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее стало известно, почему не стоит ждать мира на Ближнем Востоке.