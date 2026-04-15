МВД оценило идею сохранения серии и номера паспорта при замене

МВД России не поддерживает идею сохранения серии и номера паспорта при его замене. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Ряд экспертов предложил МВД сохранять серию и номер паспорта в случае замены документа в возрасте 20 и 45 лет, а также при потери и хищении. По их мнению, паспортные данные должны быть уникальными на протяжении всей жизни человека, как, например, ИНН, рассказала она.

«МВД России разъясняет, серия и номер паспорта относятся не к личности гражданина, как вышеупомянутый ИНН, а всего лишь к бланку документа. При этом бланк паспорта является защищенной полиграфической продукцией уровня А, изготовление которой должно отвечать ряду обязательных требований», — сказала официальный представитель ведомства.

Волк отметила, что на каждый экземпляр такого документа должна быть нанесена идентификационная нумерация, которая позволяет вести учет.

Она также подчеркнула, что в случае потери документа или компрометации паспортных данных в результате утечки, его новые серия и номер защитят от использования утраченного или объявленного недействительным паспорта в криминальных целях.

По ее словам, также невозможно заготовить запас бланков с одинаковой серией и номером на все случаи жизни.

