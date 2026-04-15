Во Франции обнаружили четыре снаряда Первой мировой в цитадели Бельфор

Четыре 400-килограммовых немецких снаряда времен Первой мировой войны вывезли саперы из цитадели Бельфор на востоке Франции. Об этом сообщает радиостанция ici.

Опасные находки были обнаружены во время работ в историческом укреплении, внутри которого открыт музей. Эти снаряды хранились в помещении бывшего порохового склада цитадели около 50 лет. Они были еще заряжены, поэтому боеприпасы аккуратно транспортировали на объекты в Эльзасе для нейтрализации, после этого их могут вернуть и выставить как экспонаты.

У музея нет никакой возможности проследить, как эти боеприпасы попали в него, рассказал руководитель отдела развития музея цитадели Бельфор Александр Аккар.

В этой крепости также хранятся и французские боеприпасы, часть которых может относиться к периоду франко-прусской войны 1870 года.

