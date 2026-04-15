Трамп заявил, что США больше не ждут помощи от союзников по НАТО из-за Ирана

Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран

США не стоит ждать помощи от союзников в масштабных вопросах, это доказало отсутствие их помощи в операции против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Это маленькая операция, по сравнению с большой операцией, но НАТО нас не поддержала. И это значит, что если они нас не поддержали здесь, они не поддержат нас... в гораздо более масштабном вопросе, чем Иран», — сказал президент.

В связи с этим он поставил под вопрос обоснованность того, что США тратят сотни миллиардов долларов в год на НАТО.

По его словам, у Вашингтона больше не будет прежних отношений со странами, отказавшим ему в помощи с Тегераном.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Европе набирает обороты идея создания «европейского НАТО» на фоне угроз президента США выйти из альянса.

