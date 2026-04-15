Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Трамп заявил, что США больше не ждут помощи от союзников по НАТО из-за Ирана

Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран
Alex Brandon/Reuters

США не стоит ждать помощи от союзников в масштабных вопросах, это доказало отсутствие их помощи в операции против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Это маленькая операция, по сравнению с большой операцией, но НАТО нас не поддержала. И это значит, что если они нас не поддержали здесь, они не поддержат нас... в гораздо более масштабном вопросе, чем Иран», — сказал президент.

В связи с этим он поставил под вопрос обоснованность того, что США тратят сотни миллиардов долларов в год на НАТО.

По его словам, у Вашингтона больше не будет прежних отношений со странами, отказавшим ему в помощи с Тегераном.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Европе набирает обороты идея создания «европейского НАТО» на фоне угроз президента США выйти из альянса.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
