Названы признаки скорой поломки двигателя

Необычные звуки под капотом, изменение цвета выхлопных газов, падение тяги и нестабильная работа двигателя могут предвещать серьезную поломку мотора. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на шеф-тренера экспертного центра «Движение без опасности» Владимира Бахарева.

«Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя — самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист — об износе ремней вспомогательных агрегатов», — сообщил Бахарев.

По его словам, о проблемах с двигателем также свидетельствует цвет выхлопных газов. Черный дым указывает на переобогащение топливовоздушной смеси либо на проникновение масла в цилиндры. Синий дым — явный признак износа цилиндропоршневой группы и присутствия масла в камере сгорания. Белый густой дым с запахом ацетона говорит о попадании антифриза в цилиндры. Все три случая с большой вероятностью ведут к необходимости капитального ремонта.

Обратить внимание следует и на снижение динамики разгона и нестабильную работу силового агрегата: вибрации на холостых оборотах, рывки и провалы при нажатии на педаль газа, а также самопроизвольная остановка двигателя без нагрузки. Также эксперт акцентирует: появление в салоне запаха масла или топлива прямо указывает на утечку этих жидкостей, что является крайне неблагоприятным симптомом.

