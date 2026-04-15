В Госдуме высказались о возможности подготовки мирного соглашения с Зеленским

Владимир Трефилов/РИА Новости

Подготовку мирного соглашения между Россией и Украиной нужно вести с действующим главой государства Владимиром Зеленским несмотря на все риски. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова Натальи Поклонской о том, что подписывать документ от Украины должен кто-то другой.

По его словам, «в какой бы степени это ни было рискованно», подготовку мирного соглашения нужно вести с Владимиром Зеленским. При этом парламентарий поддержал резкую характеристику Зеленского Поклонской.

«Все мы хотим заключения мирного соглашения как можно быстрее. Кто будет подписывать — вопрос в какой-то степени открыт, но подготовка уже должна вестись», — сказал Чепа.

До этого Поклонская заявила, что мирный договор с Россией должен заключать не Владимир Зеленский. По ее словам, Зеленский – не представитель, а истребитель народа Украины. Вопрос о подписании мира с Россией должен решать другой руководитель республики, считает Поклонская.

Рассуждая об условиях окончания спецоперации, она заявила, что полностью полагается на решение главы государства Владимира Путина. Поклонская заверила, что «поддержит его решение».

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине.

 
Теперь вы знаете
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
