В Турции во второй раз за два дня произошла стрельба в школе

Haber7: стрельба произошла в школе в Кахраманмараше на юго-востоке Турции

Стрельба произошла в средней школе в турецком городе Кахраманмараш. Об этом сообщил портал Haber7.

По информации журналистов, на место происшествия выехали врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Комментируя ситуацию, губернатор населенного пункта Мукеррем Унлуер заявил, что причина вооруженного нападения на образовательное учреждение пока неизвестна.

«Мы получили информацию о том, что есть раненые. Мы тщательно расследуем это дело», — сказал он.

14 апреля юноша с ружьем совершил нападение на школу в городе Сиверек в Турции. Молодой человек открыл беспорядочный огонь сначала перед зданием образовательного учреждения, а затем внутри него. Позднее он забаррикадировался в здании, взяв в заложники нескольких учеников. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали большую часть детей, некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Как сообщил телеканал TGRT, в результате атаки пострадали как минимум 16 человек. Злоумышленник после нападения свел счеты с жизнью, написал портал Haber7.

Ранее в Аргентине восемь человек пострадали в результате стрельбы в школе.