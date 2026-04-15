На Украине призвали уклонистов от армии сдать паспорт

Украинские уклонисты от военной службы, уехавшие в Европу, должны либо вернуться назад, либо отказаться от гражданства и сдать украинский паспорт. Об этом украинскому изданию «Телеграф» заявил бывший командир роты батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен), глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

По словам Дикого, уехавшие в Европу граждане — это «прекрасный мобилизационный резерв», которого Киеву «критически не хватает». И, считает он, эти люди должны пойти в ВСУ или же отказаться от украинского гражданства.

«Чем украинские мужчины, бежавшие за границу, отличаются от оставшихся дома? У них такой же наш паспорт, такое же право голоса и другие права — значит, и те же обязанности. Хотят отказаться от своей обязанности — без проблем, пусть пишут отказ от гражданства и сдают паспорт», — сказал Дикий.

Военный считает, что возвращение уехавших от мобилизации мужчин будет «выгодно» и Европе. Также он подчеркнул, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении помочь вернуть украинских уклонистов — это «очень мягкое» напоминание проживающим за рубежом украинцам «об их конституционном долге». Кроме того, Дикий считает, что европейские лидеры могут ввести специальный сбор с невоеннообязанных украинцев, которые живут в ЕС.

«Однако военный сбор дело особое, чрезвычайное, плюс к остальным налогам на время войны, и тут они должны также разделять это бремя вместе с нами — раз у нас равные права, на защиту которых собственно и идет этот сбор», — считает Дикий.

На прошедший 14 апреля встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Берлин поспособствует возвращению мужчин призывного возраста на Украину. Также Зеленский отметил, что Украина и Германия вместе должны заняться возвращением на родину украинских мужчин.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что с начала конфликта из страны уехало более 5,8 млн человек.

Ранее в Раде оценили намерение Германии высылать уехавших мужчин обратно на Украину.

 
Теперь вы знаете
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
