Россия или Украина? Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп

Президент США Дональд Трамп публично поддерживает больше Россию, чем Украину. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Зеленский заявил, что Трамп в начале своего второго президентского срока говорил, что будет занимать нейтральную позицию в украинском конфликте. Политик подчеркнул, что это значит, что глава Белого дома не должен занимать ни сторону Украины, ни сторону России. Однако на деле оказалось не так.

«Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», — сказал Зеленский.

До этого Зеленский призвал американского лидера перестать давить на него. Вместо этого украинский политик предложил Трампу усилить давление на Россию. По мнению Зеленского, влияние президента США будет иметь ключевое значение для успеха мирных переговоров.

В начале марта Трамп заявил, что Зеленский является препятствием для урегулирования конфликта с Россией, и отметил, что теперь у украинского президента «еще меньше карт».

В свою очередь Трамп заявлял, что доверяет российскому президенту Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он сказал, что верит в то, что Путин хочет мира.

Ранее Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского.