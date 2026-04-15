Названы самые опасные места в общественных туалетах

Многие считают сиденье унитаза главным источником инфекции в общественных туалетах. Однако ученые отмечают: риск заразиться при контакте с ним невелик, а основные угрозы скрываются в других местах. Об этом сообщает портал The Conversation.

Каждый день человек вместе с отходами выделяет бактерии и вирусы, которые попадают в окружающую среду. В плохо убираемых и многолюдных туалетах они могут накапливаться, образуя так называемую «микробную среду». Среди них — кишечные бактерии, стафилококки, а также вирусы, вызывающие расстройства желудка.

При этом исследования показывают, что сиденье унитаза зачастую чище, чем другие поверхности. Наибольшее количество микробов обнаруживается на дверных ручках, кнопках смыва и кранах — именно к ним чаще всего прикасаются немытыми руками.

Отдельную опасность представляет смыв воды. Без крышки он создает аэрозоль из мельчайших капель, которые могут разлетаться на расстояние до двух метров и содержать микроорганизмы. Дополнительно распространению бактерий могут способствовать сушилки для рук.

Заражение чаще всего происходит не при контакте с поверхностями как таковыми, а через руки — когда человек после посещения туалета касается лица, еды или телефона. Через поврежденную кожу бактерии также могут проникнуть в организм, но неповрежденный кожный покров служит надежной защитой.

Для здорового человека риск заразиться при посадке на сиденье унитаза считается низким. Специалисты отмечают, что куда важнее соблюдать гигиену: тщательно мыть руки с мылом, по возможности использовать бумажные полотенца и не трогать лицо до мытья рук.

Также рекомендуется избегать использования телефона в туалете или регулярно его очищать, так как он легко собирает бактерии с поверхностей.

