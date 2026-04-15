В Башкирии четверо молодых людей доверили жизнь подростку и разбились насмерть в ДТП

Четыре человека погибли в результате ДТП в Белебеевском районе Башкирии. За рулем автомобиля находился подросток, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по региону.

Авария произошла утром 15 апреля на 28-м километре автодороги БелебейПриютово. По версии следствия, 16-летний подросток, находящийся за рулем легковушки, не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет. В результате машина перевернулась на крышу.

На месте происшествия погибли 27-летний мужчина и три женщины в возрасте 25, 28 и 29 лет. Несовершеннолетнего водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим водительских прав. Обстоятельства, при которых подросток оказался за рулем, устанавливаются.

До этого 16-летний подросток за рулем «Газели» врезался в железобетонное ограждение на 67-м километре МКАД. С места происшествия его увезла скорая помощь. Известно, что в автомобиле также находился 17-летний друг водителя. О его состоянии ничего не сообщалось.

Ранее в Иркутске мать осудили после ДТП, совершенного ее сыном-подростком.

 
