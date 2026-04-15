Зеленский рассказал, что США не просили помощи Украины в открытии Ормузского пролива

Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь в разблокировке Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью для Die Welt.

«Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть», — пояснил он.

Зеленский отметил, что у Украины уже есть опыт закрытия Черного моря, но пока США не просят у него помощи в этом вопросе.

До этого американский вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в эфире Fox News, что Вашингтон ждет, когда Тегеран полностью откроет Ормузский пролив для судоходства, иначе в переговорах произойдут кардинальные изменения.

13 апреля агентство Reuters сообщило, что делегация Ирана на переговорах с американской стороной в Исламабаде отвергла требования США о прекращении обогащения урана и уничтожении соответствующих промышленных предприятий. По информации источников, Тегеран также отказался полностью открыть для судоходства Ормузский пролив и прекратить поддержку движений ХАМАС в Палестине и «Хезболла» в Ливане, а также йеменских хуситов из «Ансар Аллах».

