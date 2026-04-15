В Петербурге машина, предположительно, жены вице-консула Израиля сбила два авто

78.ru: в Петербурге машина жены вице-консула Израиля врезалась в два авто

В центре Петербурга автомобиль, предположительно, жены вице-консула Израиля, попал в ДТП. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 20 марта в Петроградском районе, но информация о нем появилась только сейчас. На кадрах с места видно, как черный автомобиль Chery на скорости врезается в грузовик, из-за чего тот уводит в сторону.

По данным телеканала, водитель первой машины врезался в еще одного участника движения. Как рассказал водитель последнего, Chery ехал на красный свет. Он добавил, что на грузовике были серьезные повреждения. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется.

Сама жена вице-консула якобы не признает вину.

«По нашей информации, на разбор аварии в ГИБДД она не явилась, указав на дипломатический иммунитет», – сообщается в публикации.

Журналисты связались с самим вице-консулом, но тот не высказался о ситуации, ссылаясь на плохое знание русского языка.

Ранее в Иркутске мать осудили после ДТП, совершенного ее сыном-подростком.