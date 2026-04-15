Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

СМИ: американский офицер признал вину в контрабанде оружия якобы из России

Jeremias Gonzalez/AP

Подполковник армии США Фрэнк Росс Талберт признал вину в контрабанде и незаконной торговле деталями огнестрельного оружия, якобы вывезенными из России. Об этом пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на материалы дела.

«Подполковник армии <...> в понедельник признал себя виновным в контрабанде деталей огнестрельного оружия в Соединенные Штаты «якобы» из России», — говорится в материале.

По данным издания, Талберт признал вину по 21 пункту обвинения, в частности, в контрабанде товаров в США, незаконном обороте оружия, владении незарегистрированным пулеметом, нелегальной перевозке и торговле оружием при отсутствии лицензии.

Отмечается, что мужчина был задержан по обвинению в контрабанде оружия в мае 2024 года. Слушание по его делу состоится 10 августа. Офицеру грозит тюремный срок до 20 лет и штраф до $1 млн.

До этого МВД РФ совместно с ФСБ России пресекло деятельность коммерческой фирмы, которая пыталась вывезти за границу боеприпасы на сумму свыше 1 млрд рублей. Согласно условиям договоров, российские патроны к нарезному оружию должны были поставляться в третьи страны, рассказали в МВД.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду военной экипировки в США.

 
Теперь вы знаете
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
