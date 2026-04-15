СМИ: американский офицер признал вину в контрабанде оружия якобы из России

Подполковник армии США Фрэнк Росс Талберт признал вину в контрабанде и незаконной торговле деталями огнестрельного оружия, якобы вывезенными из России. Об этом пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, Талберт признал вину по 21 пункту обвинения, в частности, в контрабанде товаров в США, незаконном обороте оружия, владении незарегистрированным пулеметом, нелегальной перевозке и торговле оружием при отсутствии лицензии.

Отмечается, что мужчина был задержан по обвинению в контрабанде оружия в мае 2024 года. Слушание по его делу состоится 10 августа. Офицеру грозит тюремный срок до 20 лет и штраф до $1 млн.

До этого МВД РФ совместно с ФСБ России пресекло деятельность коммерческой фирмы, которая пыталась вывезти за границу боеприпасы на сумму свыше 1 млрд рублей. Согласно условиям договоров, российские патроны к нарезному оружию должны были поставляться в третьи страны, рассказали в МВД.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду военной экипировки в США.