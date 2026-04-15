Ученые выявили в звуках кашалотов «следы», схожие с человеческой речью

Щелчки кашалотов могут иметь гораздо более сложную структуру, чем считалось ранее, и содержать элементы, похожие на базовые принципы человеческой речи. К такому выводу пришли исследователи из проекта Project CETI. Результаты опубликованы в Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Речь идет о так называемых «кодах» — сериях коротких щелчков, с помощью которых кашалоты (кашалот) общаются между собой. Ранее предполагалось, что эти звуки могут быть просто простыми сигналами. Однако новый анализ показал, что они формируются по структурированным правилам, напоминающим фонетику человеческих языков.

Исследователи изучили тысячи записей звуков и выделили устойчивые акустические паттерны. Оказалось, что коды можно разделить на несколько типов, которые различаются по структуре и поведению в последовательностях — подобно тому, как в речи человека различаются гласные звуки.

В частности, ученые выделили два основных типа сигналов, условно названных «а-коды» и «и-коды». Первые оказались более длинными, вторые — короче и вариативнее по длительности. Кроме того, эти сигналы по-разному комбинируются в последовательностях, а соседние звуки могут влиять друг на друга, что напоминает процессы соединения звуков в человеческой речи.

Авторы подчеркивают, что пока нельзя говорить о «языке» кашалотов в полном смысле слова, поскольку смысл этих сигналов остается неизвестным. Однако выявленные закономерности указывают на наличие сложной коммуникационной системы, которая ближе к человеческой речи, чем считалось ранее.

По мнению исследователей, дальнейшее изучение этих структур с использованием методов машинного обучения может приблизить ученых к расшифровке общения кашалотов и помочь понять, как эволюционировали системы коммуникации у разных видов.

