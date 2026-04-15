Пассажир Lada снял на видео последние секунды своей жизни

В Краснодаре водитель и пассажир Lada сняли последние секунды своей жизни

В Краснодаре двое мужчин на Lada попали в жесткое ДТП, когда ставили рекорд. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

«Вечером 12 апреля 35-летний водитель «Калины» решил проверить предельные возможности своего авто и на подъезде к Армавиру развил скорость 225 км/ч. Пассажир зафиксировал рекорд на видео», — говорится в публикации.

На записи видно, как через несколько секунд после рекордного набора скорости машина попадает в ДТП. По данным канала, водитель не успел сбросить скорость и при повороте направо на перекрестке врезался в здание автомойки. В результате аварии водитель и его 41-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

На опубликованных в сети кадрах видно, что отечественная машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, стекла, сломала крыша, а детали разбросаны по сторонам.

