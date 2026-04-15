Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку

Bernadett Szabo/Reuters

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса», будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента республики Тамаша Шуйока уйти в отставку после формирования нового правительства. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Мадьяр заявил, что Шуйок «морально не подходит» для этой работы. Он подчеркнул, что назначенцы действующего премьера Виктора Орбана, от президента до главного прокурора и высших судей, должны уйти в отставку.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.

 
