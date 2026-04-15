Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Алтайском крае кусок набережной рухнул под воду прямо под ногами рыбаков

Кадр из видео/Россия 1

В Алтайском крае местные рыбаки едва не ушли под воду Оби при обрушении части набережной. Об этом сообщает Вести Алтай.

Инцидент произошел в Камне-на-Оби. На кадрах с места заметно, как крупный кусок набережной, на которой стоят некоторые рыбаки.

«Они быстро среагировали, благодаря чему обошлось без травм», – сообщается в публикации.

В результате инвентарь мужчин унесло течением. Также в реке оказался 15-метровый отколовшийся кусок набережной.

По данным Altapress, под ней проходит центральный коллектор. В случае, если труба повредится, в Оби могут оказаться нечистоты.

По предварительным данным, причиной инцидента стал ледоход. Подобные ситуации и раньше происходили в городе. Так, два года назад из-за ледохода смяло металл на набережной. В 2013 году откололся 30-метровый кусок набережной.

До этого в Калуге обрушилась часть дома, признанного объектом культурного наследия. В результате пострадали две квартиры.

Местные жители не раз обращались в профильные органы, так как состояние здания и раньше оставляло желать лучшего.

Ранее в Дагестане частично обрушился жилой дом из-за оползней.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!