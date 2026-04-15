В Алтайском крае кусок набережной рухнул под воду прямо под ногами рыбаков

В Алтайском крае кусок набережной размером 15 метров ушел под воду

В Алтайском крае местные рыбаки едва не ушли под воду Оби при обрушении части набережной. Об этом сообщает Вести Алтай.

Инцидент произошел в Камне-на-Оби. На кадрах с места заметно, как крупный кусок набережной, на которой стоят некоторые рыбаки.

«Они быстро среагировали, благодаря чему обошлось без травм», – сообщается в публикации.

В результате инвентарь мужчин унесло течением. Также в реке оказался 15-метровый отколовшийся кусок набережной.

По данным Altapress, под ней проходит центральный коллектор. В случае, если труба повредится, в Оби могут оказаться нечистоты.

По предварительным данным, причиной инцидента стал ледоход. Подобные ситуации и раньше происходили в городе. Так, два года назад из-за ледохода смяло металл на набережной. В 2013 году откололся 30-метровый кусок набережной.

