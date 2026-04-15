В столице Украины взорвали боевую часть ракеты от «Искандера»

Взрыв в Киеве связали с подрывом боевой части ракеты от «Искандера»

Взрыв произошел в столице Украины. Об этом сообщило местное издание «Телеграф».

По информации журналистов, взрыв в Киеве был контролируемым. Военнослужащие предупреждали жителей города о возможных громких звуках.

«В Деснянском районе должны были взорвать боевую часть <...> ракеты [оперативно-тактического комплекса] «Искандер», — уточняется в материале.

14 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что беспилотные летательные аппараты типа «Герань» ночью атаковали порт Измаила в Одесской области. Как сообщили власти, повреждения получило судно под флагом Панамы, находившееся в гавани. Кроме того, были уничтожены несколько зданий и повреждено портовое оборудование.

За день до этого в Елизаветграде, который является административным центром Кировоградской области Украины, произошел взрыв. Позднее глава администрации региона Андрей Райкович заявил, что на одном из инфраструктурных объектов было зафиксировано возгорание. К тушению огня привлекли все необходимые подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в Киеве сняли на видео, как над городом пролетает ракета комплекса «Искандер».