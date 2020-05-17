Медперсонал больницы в Коммунарке получил выплаты за борьбу с коронавирусом

Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, получил выплаты за борьбу с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный депздрав.

«13 мая был проведен трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат», — сказали в депздраве.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что все медики, работающие с заразившимися коронавирусом, должны получить выплаты до 15 мая.

В России выявлено почти 282 тысячи заражений коронавирусом, скончался 2 631 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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