«РЖД» увеличила глубину продажи билетов на поезда до 90 суток

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) вновь увеличило глубину продажи билетов до 90 суток, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

За 90 суток до отправления можно приобрести билеты на поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении, указано в сообщении.

В апреле текущего года «РЖД» уменьшила глубину продажи билетов до 45 суток из-за снижения пассажиропотока и увеличения числа возвратов на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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