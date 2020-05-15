СМИ сообщили о возможном ответе Китая на санкции США

Китай в ответ на санкции США может ввести ряд ограничений относительно американских компаний, сообщает издание Global Times со ссылкой на источник, близкий к китайскому правительству.

Если Вашингтон продолжит реализацию плана по блокировке поставок полупроводников от мировых производителей микросхем компании Huawei, то контрмерам могут подвергнуться американские Apple, Qualcomm и Cisco. Кроме того, КНР может отказаться от закупки самолетов Boeing.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая.

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