США пригрозили «Газпрому» санкциями после завершения «Северного потока — 2»

США пообещали, что, если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток — 2», то его в полной мере коснуться антироссийские санкции, принятые в декабре 2019 года. Об этом сообщает Atlantic Council со ссылкой на сенатора штата Техас Теда Круза.

По его словам, американское правительство одобрило санкции против российского газопровода. Если трубоукладчик «Академик Черский» достроит маршрут, то президент США будет обязан применить санкции.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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