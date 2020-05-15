Более двух тысяч подмосковных предприятий готовы возобновить работу 18 мая

Более двух тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок готовы возобновить работу в Московской области с понедельника, 18 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

На этих предприятиях и площадках работают около 240 тысяч человек, говорится в сообщении.

Возобновление работы может стать возможным при условии соответствия компании стандарту санитарных требований, который подготовлен правительством области. При этом, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, окончательное решение о возобновлении работы предприятий будет принято ближе к 18 мая с учетом рекомендаций главного санитарного врача и министерства здравоохранения.

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