Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко

На 91-м году умер художественный руководитель петербургской Капеллы Чернушенко
Алексей Даничев/РИА Новости

Народный артист СССР Владислав Чернушенко скончался на 91-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщила Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Как уточнили в учреждении, маэстро ушел из жизни 27 января. Владислав Чернушенко на протяжении десятилетий был бессменным художественным руководителем Капеллы — этот пост он занимал с 1974 года. Он также являлся лауреатом государственных премий России и почетным гражданином Санкт-Петербурга.

В Капелле отметили, что с именем Чернушенко связана целая эпоха в истории одного из старейших музыкальных коллективов страны. Его вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и хорового искусства второй половины XX — начала XXI века там назвали исключительным и определяющим для нескольких поколений музыкантов.

Коллектив Капеллы выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам маэстро, подчеркнув, что его уход стал невосполнимой утратой. Информацию о дате и времени прощания с Владиславом Чернушенко пообещали сообщить дополнительно.

Владислав Чернушенко родился в 1935 году. Он окончил Ленинградскую консерваторию. С 1974 года и на протяжении более 50 лет был художественным руководителем и главным дирижером Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Под его руководством коллектив стал одним из ведущих хоровых ансамблей страны и получил международное признание.

Ранее скончался композитор Театра кукол Образцова Николай Шамшин.
 
