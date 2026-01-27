Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Спорт

За несколько дней до смерти тренеру Игнатьеву провели операцию

SHOT: тренеру Игнатьеву провели операцию за несколько дней до смерти
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев скончался через несколько дней после операции, проведенной на желудке. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно опубликованной информации, после проведенного хирургического вмешательства, которое прошло успешно, Игнатьева из больницы отправили домой. Уже дома специалисту стало плохо, случились осложнения на фоне проблем с сердцем.

В конце 2024 года появилась информация, что врачи нашли у специалиста новообразование в желудке. В апреле 2025 года состояние тренера резко ухудшилось на фоне осложнений из-за онкологии.

Игнатьев начал работать тренером в 1973 году, а в 1996 году возглавил сборную России после Олега Романцева. Однако его работа на этом посту не увенчалась успехом: команда провалила отборочный цикл к чемпионату мира — 1998. Сначала сборная уступила первое место в группе Болгарии, а в стыковых матчах не справилась с Италии. В разных источниках указывалось, что Профессиональная футбольная лига саботировала просьбы Игнатьева о подготовке к ответному матчу с Италией.

При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

Ранее один из сильнейших ультрамарафонцев планеты Константин Горохов скончался в 76 лет.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!