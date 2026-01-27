За несколько дней до смерти тренеру Игнатьеву провели операцию

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев скончался через несколько дней после операции, проведенной на желудке. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Согласно опубликованной информации, после проведенного хирургического вмешательства, которое прошло успешно, Игнатьева из больницы отправили домой. Уже дома специалисту стало плохо, случились осложнения на фоне проблем с сердцем.
В конце 2024 года появилась информация, что врачи нашли у специалиста новообразование в желудке. В апреле 2025 года состояние тренера резко ухудшилось на фоне осложнений из-за онкологии.
Игнатьев начал работать тренером в 1973 году, а в 1996 году возглавил сборную России после Олега Романцева. Однако его работа на этом посту не увенчалась успехом: команда провалила отборочный цикл к чемпионату мира — 1998. Сначала сборная уступила первое место в группе Болгарии, а в стыковых матчах не справилась с Италии. В разных источниках указывалось, что Профессиональная футбольная лига саботировала просьбы Игнатьева о подготовке к ответному матчу с Италией.
При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.
Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.
Ранее один из сильнейших ультрамарафонцев планеты Константин Горохов скончался в 76 лет.