Мужчина изрезал незнакомца ножом в Якутии, перепутав его со своим обидчиком

В Якутии будут судить мужчину, который случайно изрезал незнакомца ножом
Telegram-канал Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В Якутии перед судом предстанет 62-летний мужчина, обвиняемый в нападении с ножом на 43-летнего незнакомца. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября прошлого года. По версии следствия, пьяный и ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью мужчина после ссоры и драки с 44-летним знакомым взял из дома нож. На обратном пути он увидел в салоне автомобиля УАЗ 43-летнего незнакомца и, перепутав его со своим обидчиком, напал на него и трижды ударил его лезвием в область груди и живота.

Пострадавший получил серьезные ранения, но выжил благодаря своевременно оказанной помощи врачей. Уголовное дело в отношении нападавшего направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина изрезал ножом свою жену и сына-школьника в Москве.
 
