В Приморье фейковый K-pop айдол выманил у пожилой фанатки сотни тысяч

В Приморском крае 63-летняя фанатка K-Pop из Дальнереченска стала жертвой крупного мошенничества. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в одном из мессенджеров с женщиной связался неизвестный, представившийся солистом популярной корейской группы. Он предложил открыть благотворительный фонд и сообщил, что якобы отправил для этого посылку с деньгами.

После этого с пенсионеркой вышли на связь лица, назвавшиеся представителями таможни, и убедили ее оплатить «налог» за пересылку. Женщина перевела мошенникам 325 тыс. рублей. Затем под предлогом приезда «артиста» в Россию и личной встречи злоумышленники выманили у нее еще 317 тыс. рублей — якобы на оплату перелета и организацию досуга.

В прокуратуре отметили, что общение сопровождалось видеосвязью с человеком, внешне похожим на реального исполнителя, а также участием переводчика с корейского языка. После получения денег аферисты прекратили контакты.

По проверяемой версии, злоумышленники заранее изучили интересы женщины в социальных сетях и использовали технологии искусственного интеллекта. Установление причастных к преступлению и возмещение ущерба находятся на контроле прокуратуры.

Ранее в Сургуте пенсионерка потеряла 14 млн рублей, поверив в «экспертизу» от лжесотрудников органов.