В Татарстане рабочего раздавило ковшом экскаватора

В Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле
Telegram-канал СУ СК России по Республике Татарстан

В Мамадышском районе Татарстана мужчина получил тяжелые травмы во время работы со спецтехникой, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в поле недалеко от села Грахань. По предварительной информации, 34-летний работник строительной организации занимался демонтажем металлических конструкций и попросил оператора экскаватора поднять один из поддонов. Ковш машины неожиданно опустился и придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве врачи спасли маляра, упавшего со строительных лесов. Мужчина во время падения задел боком острый край доски и получил глубокую рану. В больнице травматологи остановили кровотечение, установили дренаж и ушили рану. Уже через четыре дня после инцидента рабочий отправился домой.

Ранее в Химках двое рабочих упали с крыши пятиэтажки.
 
