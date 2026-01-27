Размер шрифта
В Китае увидели повод для «слияния» Европы с БРИКС

Цзян Сюэцинь: существует основа для слияния Европы с БРИКС
Eraldo Peres/AP

Изменение отношений ЕС и США может стать основой для слияния Европы с БРИКС. Об этом рассказал китайский историк Цзян Сюэцинь в подкасте «Большая Евразия» на YouTube-канале политолога Гленна Дизена.

По словам историка, США теперь «не ориентируются на консенсус» и их «больше не волнует многополярность». Поэтому если «средние державы» хотят выжить, то им «необходимо создавать естественный порядок, основанный на правилах», считает Цзян Сюэцинь. Он отметил, что Китай «в значительной степени ориентирован на многополярность» и взаимовыгодное сотрудничество.

«Я думаю, что это основа для слияния Европы с БРИКС. Ведь БРИКС и сама идея этого объединения — это взаимовыгодное сотрудничество, где все равны и нет доминирующей силы», — отметил он.

В январе внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и глава фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль в соцсети X призвал Францию восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО. А до этого он назвал политику России примером для других и отметил, что Москва и ее партнеры по БРИКС строят новую архитектуру мира, что позволило вывести РФ в число передовых государств.

Ранее СМИ сообщили о планах стран БРИКС запустить единую платежную систему.
 
