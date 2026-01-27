Размер шрифта
Россиянам объяснили, в каких случаях они могут не возвращать переплату пенсии

Юрист Кубасова: у россиян есть способы законно сохранить переплату пенсии
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Столкнувшимся с переплатой пенсии россиянам не стоит паниковать раньше времени. При получении соответствующего уведомления от Соцфонда не нужно сразу соглашаться с возмещением выплат – стоит сначала узнать, есть ли законные основания для оспаривания возврата средств, рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финуниверситета при правительстве РФ Наталья Кубасова.

Специалист подчеркнула, что получатель может не возвращать переплату, что предусмотрено в пенсионном и социальном законодательстве.

«Согласно пенсионному и социальному законодательству, переплата пенсии по вине Социального фонда (например, если произошла счетная ошибка или переплата образовалась вследствие неправильных действий/бездействия сотрудников ведомства) не всегда подлежит возврату», — подчеркнула юрист.

Должны быть соблюдены и другие условия. В частности, судебная практика предусматривает, что пенсионер в положенное время уведомил Соцфонд о смене жизненных обстоятельств – например, о переезде, трудоустройстве, изменении состава семьи. Если в этом случае фонд не провел перерасчет, то ответственность ложится на него, а переплата остается получателю, объяснила Кубасова.

Также такой сценарий возможен, если получатель не сообщил об изменении обстоятельств в силу объективных причин – например, по болезни, если в это время пенсионер находился в больнице.

А вот если обнаружится, что гражданин намеренно утаил информацию, либо переплата стала следствием заведомо ложных сведений, поданных пенсионером, то он обязан будет вернуть ее, подчеркнула юрист. Обычно Соцфонд предлагает гражданину сделать это самостоятельно, иногда предоставляются наиболее безболезненные схемы расчетов – например, удержание определенной суммы с пенсионных выплат или 20% от ежемесячного дохода, заключила специалист.

До этого ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская предупредила, что российских пенсионеров, которые получают надбавки к пенсии, могут обязать вернуть излишки государству. Помимо изменения жизненных обстоятельств, это касается также случаев, когда доплата прекращается по причине трудоустройства, отчисления из образовательного учреждения или перехода на заочное отделение ребенка-иждивенца.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить из-за пенсионного возраста.
 
