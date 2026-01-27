Дмитрий Нагиев купил апартаменты с пляжем в Дубае за 300 млн рублей

Российский шоумен Дмитрий Нагиев купил апартаменты в пятизвездочном дубайском отеле Kempinski Palm Jumeirah. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, жилье с дизайнерским ремонтом и тремя спальнями обошлось Нагиеву больше чем 300 миллионов рублей. Уточняется, что недвижимостью в ОАЭ Нагиев решил обзавестись в 2022 году.

Отель, где располагаются апартаменты, находится на западном полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае. Поблизости есть 11-километровая набережная-променад, аквапарк Aquaventure, смотровые площадки с видом на море и Дубай Марину.

Утверждается, что ради скидки на жилье актер снялся в двух эксклюзивных интервью. Апартаменты, продолжает Mash, Нагиев покупал у собственника, так как застройщик распродал все варианты еще на этапе строительства.

В распоряжении Нагиева после покупку будут эксклюзивный частный пляж, бассейн, консьерж-сервис, услуги клининга и круглосуточная охрана. При этом Нагиев будет пользоваться одним холлом, бассейном и рестораном с постояльцами гостиницы.

