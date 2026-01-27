США и Ирану спрогнозировали полноценный военный конфликт в 2026 году

В этом году вполне реален сценарий начала полноценного военного конфликта между США и Ираном, считает политолог Никита Мендкович. К возможному вторжению все уже было готово, но в последний момент потребовалось усиление контингента, с чем и связаны заявления американского президента Дональда Трампа о переброске сил, заявил он в беседе с «Ридусом».

Так эксперт прокомментировал слова Трампа о том, что корабли ВМС США движутся в сторону Ирана «на всякий случай». По мнению политолога, на этом фоне риск силового сценария развития отношений между странами становится все реальнее, особенно с учетом того, что Вашингтон уже не впервые пытается свергнуть действующий в Иране режим – так, неоднократные атаки совершались, в том числе, с поддержкой Израиля.

«Подобные угрозы звучали буквально недавно на фоне беспорядков в Иране. Причем, судя по утечкам со стороны США, все уже было готово к возможному вторжению, но оказалось, что концентрация сил недостаточна», — подчеркнул Мендкович.

По мнению специалиста, вероятность успеха Трампа в Иране невысока, но удар нанести он может, так как им руководит ложное убеждение в том, что с помощью военной силы он может решить любые проблемы. С политологом согласился востоковед-иранист Владимир Сажин – он отметил, что если США решатся на силовую операцию, то начнется она с удара по Ирану, как это уже было в прошлом году.

Напомним, Трамп до этого заявил журналистам, что у ВМС США много кораблей, идущих в направлении Ирана «на всякий случай». Он подчеркнул, что в сторону направляются крупные силы, но добавил, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло». По словам американского лидера, Вашингтон «очень внимательно за ними следит».

Ранее американский авианосец «Авраам Линкольн» вошел в Индийский океан на пути к Ирану.