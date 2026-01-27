Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Azur Air предупредила о возможных корректировках рейсов из-за сильного снегопада в Москве

Azur Air предупредила о возможных задержках рейсов из-за снегопада в Москве
Global Look Press

Авиакомпания Azur Air предупредила о возможных корректировках рейсов из-за сильного снегопада в московском регионе. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«В связи со сложными метеоусловиями в московском регионе возможны корректировки расписания рейсов, вылетающих из Москвы, а также некоторых рейсов, которые впоследствии выполняются на базирующихся в Москве воздушных судах», — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:30 мск 27 января изменения затронули четыре рейса. Задержки связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочных полос и противообледенительной обработки самолетов для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: питание и, при необходимости, размещение в гостинице.

До этого сообщалось, что международный аэропорт Шереметьево временно закрыт для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение действует с 9:00 до 12:00 по московскому времени.

Ранее снегопад парализовал работу крупнейшего аэропорта на острове Хоккайдо в Японии.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!