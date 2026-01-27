Azur Air предупредила о возможных корректировках рейсов из-за сильного снегопада в Москве

Azur Air предупредила о возможных задержках рейсов из-за снегопада в Москве

Авиакомпания Azur Air предупредила о возможных корректировках рейсов из-за сильного снегопада в московском регионе. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«В связи со сложными метеоусловиями в московском регионе возможны корректировки расписания рейсов, вылетающих из Москвы, а также некоторых рейсов, которые впоследствии выполняются на базирующихся в Москве воздушных судах», — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:30 мск 27 января изменения затронули четыре рейса. Задержки связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочных полос и противообледенительной обработки самолетов для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: питание и, при необходимости, размещение в гостинице.

До этого сообщалось, что международный аэропорт Шереметьево временно закрыт для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение действует с 9:00 до 12:00 по московскому времени.

Ранее снегопад парализовал работу крупнейшего аэропорта на острове Хоккайдо в Японии.