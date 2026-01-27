Стало известно, как предприимчивые москвичи зарабатывают на снегопаде

РИА Новости: в Москве за сумму от 500 рублей предлагают откопать машину от снега

Предприимчивые жители Москвы на фоне обильных снегопадов начали предлагать автомобилистам в сети свои услуги. За вознаграждение они готовы очистить машину от снега или вытолкнуть ее из сугроба, пишет РИА Новости.

По данным агентства, стоимость услуги варьируется от 500 до двух тысяч рублей. Помимо очистки машины от снега московским автомобилистам предлагают услуги буксировки авто и «прикуривания» севшего на морозе аккумулятора.

До этого в Гидрометцентре России предупредили, что сильный снегопад, который начался в столичном регионе вечером 26 января, может продлиться до двух с половиной суток. Синоптики прогнозируют продолжительный и местами очень интенсивный снег, гололедицу и снежные заносы с ночи 27 января до полудня 29 января. В связи с этим в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за сильного снегопада власти Москвы рекомендовали жителям и гостям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт, в том числе метро. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия значительно осложнили дорожную обстановку, из-за чего время в пути на автомобиле увеличивается как минимум на 40–50 минут.

Ранее «Роскосмос» показал снимок снежного циклона над Москвой.