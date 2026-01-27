Размер шрифта
В США не менее 30 человек погибли из-за мощного снежного шторма

WPRI. com: число жертв снежного шторма в США выросло до 30
Allison Dinner/Reuters

По меньшей мере 30 человек погибли в США из-за последствий мощного зимнего шторма, который принес сильные морозы, снег и ледяные дожди. Об этом сообщает американский новостной сайт WPRI.com.

По информации журналистов, в понедельник, 27 января, на территории от штата Арканзас до Новой Англии, а это около 2,1 тыс. км, выпало свыше полуметра осадков, что привело к отмене авиарейсов, остановке движения автотранспорта, а также массовому закрытию школ.

Температура опускалась до минус 31 градуса. Синоптики также предупредили о притоке арктического воздуха и вероятности нового шторма на Восточном побережье США.

Среди жертв разгулявшейся стихии, как отмечается в материале, двое человек, которых сбили снегоуборщики в Массачусетсе и Огайо, подростки, погибшие во время катания на санках в Арканзасе и Техасе, а также женщина, найденная в лесу в Канзасе. На улицах Нью-Йорка полицейские за выходные обнаружили тела восьми человек.

Уточняется, что из-за обрывов линий электропередачи в результате ледяных дождей без света остались более 560 тыс. жителей, в основном в южных штатах.

До этого «Известия» со ссылкой на Fox Weather напишут, что более 235 млн человек в десятках штатах США — от Аризоны до Мэна — находятся на пути масштабного зимнего шторма.

Ранее в США отменили более восьми тысяч авиарейсов.
 
