Глава РФПИ: европейские политики основывают свои взгляды на лжи

Дмитриев: представители Евросоюза основывают свои высказывания на лжи
Roman Naumov/Global Look Press

Представители Европейского союза (ЕС) основывают свои заявления на ложной информации и реагируют негативно, если их поймают на лжи. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Они основывают свои взгляды на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, когда их ловят, и любят все отрицать», — написал Дмитриев.

Таким образом Дмитриев прокомментировал выступление президента Финляндии Александера Стубба 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Журналистка спросили политика, сможет ли Европа защитить себя без США. Стубб ответил, что это возможно. Спустя время представительница СМИ напомнила ему об этом. Финский лидер прервал ее и с улыбкой сказал: «Не точно мои [слова], это не цитата».

Журналистка мягко поспорила со Стуббом, предложив обратиться к протоколу дискуссии. Политик отметил, что любит журналистов и продолжил дискуссию.

До этого сообщалось, что Стубб на Всемирном экономическом форуме пожаловался на президента США Дональда Трампа. Тот указал, что американский лидер в большинстве случаев не прислушивается к нему.

Ранее президент Финляндии объявил о создании «нового НАТО».
 
