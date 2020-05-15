Ростуризм оценил потери отрасли от пандемии COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова уведомила, что российская туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса недополучила доходов, размер которых составил более 1,5 трлн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства, которая она направила губернаторам российских регионов.

В ее обращении отмечается, что туризм попал в число отраслей, которые российское правительство признало наиболее пострадавшими от последствий распространения коронавирусной инфекции нового типа.

«В настоящий момент падение оборота сферы туризма достигло 95-100%‚ а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн руб.», — говорится в письме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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