Производитель энергоэффективного оборудования получил финансирование при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка

Компании «РУ-Инжиниринг», выпускающей в моногороде Набережные Челны энергосберегающее оборудование под собственной маркой RU-DRIVE, открыт кредит на сумму 100 млн рублей в МСП Банке. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на сумму 50 млн рублей.

Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых на три года в рамках программы Минэкономразвития по субсидированию кредитования субъектов МСП. Средства направлены на приобретение материалов и комплектующих для производства оборудования.

В результате финансовой поддержки предприятие успешно реализует ряд новых проектов, увеличит объём выпуска продукции, направит часть высвободившихся средств на развитие производства и обеспечит его дальнейшее устойчивое развитие.

Производственные мощности компании расположены на территории 6,5 тысяч кв. м. В настоящее время завершается строительство и ввод в эксплуатацию нового производственного комплекса площадью 2,5 тысяч кв. м. По итогам 2019 года объём выпуска продукции увеличился на 30%. За время работы предприятие выполнило более 150 проектов.

ООО НПП «РУ-Инжиниринг» выпускает преобразователи частоты, устройства плавного пуска, статические генераторы реактивной мощности, устройства защиты от замыканий на землю, программно-технические комплексы, стендово-испытательное оборудование. Кроме того, предприятие реализует проекты по интеграции робототехнических комплексов для выполнения промышленных задач, оснащению производств автоматическими линиями и металлообрабатывающими станками, изготовлению блочно-модульных зданий и энергозалов и др.

В числе заказчиков продукции «РУ-Инжиниринг» – ведущие российские предприятия в сфере добычи и реализации углеводородов, производства топлива, переработки металлов, выпуска автомобилей и др. Предприятие экспортирует изделия в страны СНГ.