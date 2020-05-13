Страны вне ОПЕК+ объявили о снижении добычи нефти

Страны-производители нефти, которые не входят в альянс ОПЕК+, же объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости»РИА «Новости» со ссылкой на доклад организации.

Отмечается, что об этом было объявлено 6 мая.

Причиной сокращения добычи нефти стали нехватка спроса, низкие цены на нефть, избыток предложения и ограничение мощностей нефтехранилищ.

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