Украинский премьер предрек рост безработицы в стране до 9,4% из-за пандемии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 может привести к росту безработицы в стране до 9,4%. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что число безработных среди украинских граждан в рамках установленного в стране карантина возросло на 68%.

Премьер уточнил, что общее число безработных в стране превышает 486 тысяч человек.

«Согласно нашим прогнозам, в этом году прогнозируется резкий рост безработицы до 9,4%», — добавил Шмыгаль.

При этом он напомнил, что рост безработицы в 2019 году составлял 8,2%. По его мнению, такие показатели связаны с введенными в стране ограничительными мерами в рамках борьбы с коронавирусом.

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