В ТПП предложили снизить В России НДФЛ с 13% до 6,5%

Глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин предложил сократить подоходный налог (НДФЛ) до 6,5%, чтобы помочь стабилизировать ситуацию на российском рынке труда.

По его словам, также необходимо одновременно снизить до 5% ставки страховых взносов для ряда малых и средних предприятий. Однако уменьшать их следует для предприятий, у которых будет зафиксирован прирост численности работающих. Основанием станут официальные отчеты о деятельности.

Также Катырин полагает, что россиянам, которые находятся в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты, в случае если у фирмы упали обороты более, чем наполовину, следует производит выплаты за счет государства.

«Они должны получать 50-80% от средней зарплаты, зафиксированной за последние полгода», — цитирует его РИА «Новости».

Катырин уверен, что такие методы помогут улучшить ситуацию на рынке во время пандемии коронавируса.

На данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших, в России инфекция диагностирована у 232 тыс. человек.

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