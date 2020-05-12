Россиянам доступен сервис для оформления выплат на детей

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На портале Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка, связанной с пандемией коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязь.

Оформление доступно на сайте posobie16.gosuslugi.ru.

Речь идет о выплатах семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.

Разовая выплата на каждого ребенка будет доступна с 1 июня до 1 октября текущего года.

До этого президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая. Также лидер предложил новые меры поддержки на фоне распространения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.