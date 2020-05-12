На судоверфи «Звезда» на воду спущен первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах»
Со стапеля судостроительного комплекса «Звезда» во вторник был спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах».
Он предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания и спроектирован с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.
Длина судна «Владимир Мономах» – 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А.
В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа.
Спуск на воду первого судна на «Звезде» — уникальная операция. Это произошло с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел» — одного из самых крупных в России. Подготовка к спуску заняла почти сутки. За это время танкер накатили судопоездом с открытого тяжелого достроечного стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию.
История строительства танкеров данного типа началась с визита Президента РФ Владимира Путина на ССК «Звезда» в сентябре 2017 года – именно тогда состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс».
Закладка первого танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн также состоялась в присутствии Путина в сентябре 2018 года.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заметил, что большинство российских верфей были заложены зачастую ещё при царе или в раннее советское время, поэтому несут огромное количество «родимых пятен» старой, неэффективной инфраструктуры.
«А вот со «Звездой» — обратная ситуация. Верфь создана с нуля, у неё будет самый совершенный, самый большой на постсоветском пространстве сухой док, уникальные краны «Голиаф», молодой творческий коллектив, огромное количество различного рода машиностроительного оборудования, как отечественного, так и закупленного за рубежом. Поэтому такие сложные сооружения, как танкеры «Афрамакс» и атомные ледоколы «Лидер», пожалуй, в надводном судостроении в настоящий момент может исполнить только эта верфь», — отметил Пухов.