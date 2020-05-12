Прием отдыхающих в санаториях Кубани начнется 1 июня

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Краснодарский край с 1 июня возобновит прием туристов, приостановленный из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Прием отдыхающих на данном этапе смогут осуществлять санатории, имеющие медицинскую лицензию, отметил глава Кубани. Он подчеркнул, что вести работу разрешается в строгом соответствии с регламентом, который утвержден региональным Роспотребнадзором.

Всего в России зарегистрировано 232 243 случая COVID-19, из них 2116 – с летальным исходом. Выздоровели 43 512 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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