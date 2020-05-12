Илон Маск возобновит работу завода Tesla, вопреки запрету властей

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Илон Маск заявил в своем Twitter, что завод корпорации Tesla во Фримонте возобновит работу, несмотря на запреты властей.

«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал бизнесмен.

Он отметил, что сам будет находиться на заводе с остальными рабочими. Предприниматель попросил: если власти намерены наказать Tesla за нарушение правил, то пусть арестуют только его, но не трогают сотрудников завода.

Ранее Маск неоднократно выступал за отмену карантина в США, введенного на фоне пандемии коронавируса.

В США, по последним данным, зарегистрировано более 1,3 млн случаев коронавируса, более 80 тыс. человек умерли.