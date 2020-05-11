Российские власти проработали новый пакет мер поддержки экономики и россиян
Российские власти проработали новый пакет мер по поддержке россиян и экономики. Об этом президент страны Владимир Путин сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом в РФ в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению Путина, государству пора переходить к восстановлению деловой жизни. В связи с этим было принято решение о новом пакете мер, который также был проработан на уровне правительства.
«Вынужденное ограничение работы в марте - мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Все мы заинтересованы, чтобы экономика возвращалась в привычный и нормальный ритм », — добавил Путин.
Политик отметил, что меры нового пакета будут анонсированы позднее.
В России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.
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