Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/515/13022515/Depositphotos_282252794_l-2015-pic905-895x505-11638.jpg">

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал в эфире «России 24».

По его словам, в результате пандемии отрасль туризма как в России, так и во всем мире, больше всего потерпела убытки. В связи с этим правительство страны внесло его в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

По его словам, сейчас россияне начнут больше обращать внимание на российские курорты.

«Сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране», — сказал Чернышенко.

При этом вице-премьер призвал всех россиян соблюдать режим самоизоляции, пользоваться масками и работать удаленно по возможности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два сценария: когда россияне поедут отдыхать

— Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона из-за коронавируса

— Путин: международный туризм фактически остановлен