Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал в эфире «России 24».
По его словам, в результате пандемии отрасль туризма как в России, так и во всем мире, больше всего потерпела убытки. В связи с этим правительство страны внесло его в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.
По его словам, сейчас россияне начнут больше обращать внимание на российские курорты.
«Сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране», — сказал Чернышенко.
При этом вице-премьер призвал всех россиян соблюдать режим самоизоляции, пользоваться масками и работать удаленно по возможности.
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