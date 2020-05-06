Силуанов оценил участие США в сделке ОПЕК+

<img src="//img.gazeta.ru/files3/684/11615684/RIAN_3275004.HR.ru-pic905-895x505-62893.jpg">

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что участие Соединенных Штатов в новой сделке ОПЕК+ является залогом более успешных действий на нефтяном рынке, передает газета «Ведомости».

Силуанов отметил, что преимущество нынешней договоренности о сокращении нефтедобычи состоит в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США.

«А это залог более успешных действий на нефтяном рынке», — заявил министр.

По его мнению, даже если бы в марте Россия и ряд других стран заключили сделку с ОПЕК, все равно пришлось бы ее пересматривать, поскольку из-за пандемии спрос на нефть и нефтепродукты в мире резко уменьшился, в связи с чем достигнутые договоренности долго бы не продержались.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп угрожал Саудовской Аравии ради достижения сделки ОПЕК+